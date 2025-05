Firenze prepara l'assalto, il Franchi sarà una bolgia

La sconfitta di Roma ha complicato fortemente il raggiungimento dell'Europa tramite il campionato, così, anche quest'anno, la Conference League si prospetta come l'alternativa che può salvare il finale di stagione. Tra i viola e la finale di Breslavia ci sono 90 minuti, forse 120 ed eventualmente i calci di rigore. Un match che si giocherà in un Franchi gremito in ogni ordine di posto. Saranno 23.500 i tifosi gigliati che spingeranno la formazione di Palladino verso la remuntada dopo il 2-1 del Villamarin.

Ecco proprio replicare l'atmosfera cladissima dell'impianto andaluso, come riportato da La Repubblica (Firenze), sarà l'obiettivo del Franchi. L'impianto di Campo di Marte, nonostante la cpaienza ridotta, è pronto a trasformarsi in una bolgia infernale per far valere, come contro il Panathinaikos, il fattore campo.