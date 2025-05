Femminile: Il Milan ferma la Roma. La Champions si decide al Viola Park

La rubrica sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Siamo onesti: un epilogo del genere non ce lo saremmo mai aspettato. Manca ancora l’ultimo verdetto di questa incredibile stagione di Serie A Femminile e si deciderà tutto a Firenze, al Viola Park, con la Fiorentina che sarà padrona del proprio destino e che potrebbe, in un colpo solo, vendicarsi delle due finali perse di Coppa e Supercoppa Italia e della recente sconfitta della squadra maschile contro la Roma che ha di fatto spento i sogni Champions della formazione di Palladino. Ovviamente saranno novanta minuti di fuoco. La formazione allenata da Alessandro Spugna verrà a Firenze con il coltello tra i denti per proteggere quel piazzamento europeo che, se perso, di fatto segnerebbe la fine di un ciclo vincente per le giallorosse che dovrebbero ripartire con una vera e propria rivoluzione – di fatto già in parte annunciata. Cambiamenti sono attesi anche dalle parti delle rive dell’Arno ma il raggiungimento del piazzamento Champions potrebbe essere l’impulso decisivo per aumentare gli investimenti affinché venga costruito un gruppo ancora più forte che possa non solo dettare la sua all’interno del prossimo rinnovato campionato, ma anche a livello europeo dove la Fiorentina comunque, fino al doppio incontro col Wolfsburg, non ha per nulla sfigurato. Sabato alle 15:00 dunque sarà il match point della stagione per entrambe le compagini. La speranza è anche quella di vedere il Viola Park affollato di gente per una sfida dal sapore unico.

Per arrivare a questo punto la Fiorentina si è sbarazzata anche dell’Inter all’Arena Civica di Milano in uno scontro per nulla scontato. Come nel caso della Juventus due settimane fa, anche le nerazzurre non avevano più nulla da chiedere a questo campionato. Con il secondo posto blindato – e la prima qualificazione in Champions della loro storia – e la vittoria nel derby contro il Milan, Piovani ha dato ampio spazio a diverse seconde linee. Al contrario De La Fuente ha insistito nel suo modulo iper offensivo che sembrava inizialmente un po’ sconsiderato. Dopo sette minuti infatti è stata l’Inter a portarsi in vantaggio grazie alla rete siglata da Irene Santi. Le meneghine tuttavia piuttosto che cercare il raddoppio hanno pensato più a gestire il vantaggio giocando con il cronometro ma anche loro impattano contro una Veronica Boquete che, a trentotto anni suonati, è più determinante che mai. Al tranttaquattresimo la spagnola è lesta a insaccare un cross basso di Bonfantini dopo aver recuperato palla a seguito di un palo della svedese Janogy. Otto minuti dopo la Viola passa in vantaggio con il primo squillo in campionato di Emma Snerle che riceve palla in area, dribbla un difensore nello stretto e scarica di potenza alle spalle di Rachele Baldi. Il primo goal della danese con la casacca gigliata potrebbe essere di grande importanza. Al riposo la Fiorentina ha dunque completato la rimonta. Nella ripresa l’Inter prova a riaffacciarsi ma i suoi tentativi si infrangono contro Fiskerstrand e le atlete di De La Fuente ne approfittano per portarsi avanti di due. Severini smista un corner corto per Boquete che si accentra e lascia partire un missile all’incrocio dove Baldi non può nulla. Ottava rete in campionato per la spagnola e apoteosi Fiorentina. Sul finale c’è da segnalare purtroppo l’ingenua espulsione di Agnese Bonfantini che dunque chiude anzitempo la sua stagione in viola, e non è escluso che quella contro l’Inter potesse essere l’ultima gara con maglia gigliata indosso. Davvero un peccato per l’ex Roma e Juventus che comunque aveva servito due assist e sicuramente avrebbe dato il suo prezioso apporto nella decisiva sfida contro le ex compagne capitoline al Viola Park.

Comincia dunque la settimana di avvicinamento alla sfida che varrà l’intera stagione. Da una parte una Viola sulle ali dell’entusiasmo protagonista di una poule scudetto quasi perfetta, dall’altra un gruppo arrivato probabilmente alla fine di un ciclo ma con molta rabbia in corpo e disposta a tutto pur di salvare il piazzamento europeo. La speranza è quella di avere a disposizione la grande maggioranza della rosa e che chi sarà chiamata in causa dia fino all’ultima goccia di sudore per raggiungere un traguardo che avrebbe dell’incredibile. Poi sarà spazio per calciomercato e, soprattutto, per gli europei di calcio femminile che si terranno in Svizzera. E l’invito è quello di rimanere sintonizzati sulle pagine di Firenzeviola perché sentiremo alcune voci che saranno importanti per raccontarci la rassegna e fin dove l’Italia possa spingersi.

Capitolo Primavera: non è ancora finita. La FIGC Femminile ha annunciato la nascita della Coppa Italia Primavera Femminile che terrà nel corso dell’estate la prima edizione della sua storia. Certo non è lo stesso torneo che coinvolge le formazioni maschili ma più un esperimento per aumentare il numero di gare per le giovani future calciatrici che un domani dovranno ambire a giocare nel massimo torneo nazionale e, si spera, indossare la casacca dell’Italia. La coppa coinvolgerà otto formazioni su dieci (Arezzo e Milan hanno dato forfait per problemi di natura economica e di infortuni) che si sfideranno in due gironi da quattro dalle quali usciranno due semifinaliste. Le gare si disputeranno l’11, il 18 ed il 25 di maggio. La semifinale avrà luogo il primo giugno e l’8 dello stesso mese ci sarà la finalissima. Il piazzamento in classifica decreterà chi giocherà in casa e chi fuori mentre la finale sarà disputata in campo neutro con sede ancora da decidere. Sicuramente la cornice del Viola Park sarà nuovamente presa in considerazione dalla Federazione che ha già scelto il centro sportivo gigliato per disputare le final four scudetto delle ultime due stagioni. Un’occasione di riscatto per le under 19 e per il tecnico Nicola Melani di provare a cancellare due anni giocati a buon livello ma che, all’atto pratico, ha portato purtroppo al fallimento dell’obiettivo final four. E anche una chance ghiotta per capire chi tra le ragazze del suo gruppo ha la stoffa e le potenzialità per poter arrivare in prima squadra e rimanerci in pianta stabile negli anni a venire.