Serie A, la corsa all'Europa: prossimo turno decisivo. Viola alla finestra

Oltre alla Conference League, La Nazione oggi in edicola si concentra anche sulla lotta per un posto in Europa tramite il campionato. Il prossimo turno sarà decisivo per capire se i gigliati potranno ancora continuare a sperare oppure no. La sconfitta contro la Roma ha reso tutto più complicato ma i 9 punti ancora a disposizione e i tanti scontri diretti tengono accesa una fiammella di speranza. Ovviamente la Fiorentina non potrà fare più passi falsi e dovrà per forza vincere al Penzo di Venezia lunedì sera. Il match tra i viola e i lagunari arriverà al termine di un turno di campionato che vedrà sfidarsi Milan e Bologna, Lazio e Juventus e Atalanta e Roma. Oggi la classifica racconta di Juventus, Roma e Lazio a quota 63, il Bologna a 62 e la Fiorentina a 59.

Dopo il Venezia la squadra di Palladino sarà impegnata al Franchi contro il Bologna e poi ad Udine per l'ultima giornata. Una variabile importante sarà la Coppa Italia, se la dovesse vincere il Milan infatti il settimo posto non varrebbe più niente. Infine attenzione ad arrivi a pari punti e alla classifica avulsa. la Fiorentina è avanti con Juventus, Roma e Lazio mentre col Bologna sarà decisiva la partita del 18 maggio.