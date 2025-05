8 squadre italiane nelle coppe europee? Dipende tutto dalla Fiorentina

L'edizione odierna di TuttoSport si concentra sulla corsa europea che si sta svolgendo nel nostro massimo campionato. Il rischio, che in questo momento sta vivendo la Fiorentina, non è solo di non riuscire a raggiungere la Champions League (obiettivo ormai proibitivo per i viola) ma anche quello di rimanere fuori da ogni coppa. L'ottavo posto dei gigliati per ora non vale niente. La Fiorentina però ha un'alternativa che si chiama Conference League. Nel caso in cui i gigliati riuscissero a vincere la terza competizione continentale per club sarebbero qualificati di diritto alla prossima Europa League.

Così, ammesso che la squadra di Palladino finisca la Serie A all'ottavo posto, le formazioni italiane in Europa tornerebbero ad essere 8. Poi ci sarebbe da valutare anche la Coppa Italia. Se vincesse il Bologna il discorso rimarrebbe quello fatto fino ad ora, mentre se a sollevare il trofeo fosse il Milan ecco che la situazione cambierebbe. In quest'ultima situazione diventerebbe inutile anche il settimo posto e per la Fiorentina la Conference League diventerebbe ancora di più la soluzione più percorribile. Prima però i viola dovranno rimontare il 2-1 del Benito Villamarin contro il Real Betis.