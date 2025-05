Tifosi della Fiorentina "bloccati" a Venezia? Sarebbe la terza volta in A oltre alle due in Europa

vedi letture

La biglietteria del Penzo ha aperto oggi per la partita di lunedì tra Venezia e Fiorentina, ma non per i tifosi viola. A differenza di quanto comunicato in precedennza la Questura veneziana ha bloccato la vendita, che sarebbe partita domani, per il settore ospite. Il Gos darà le indicazioni, se il settore dovrà restare chiuso o meno, o se la vendità sarà riaperta con delle restrizioni.

Per i tifosi viola non è la prima volta in questa stagione, senza scomodare le precedenti. Nella trasferta di Monza infatti il Prefetto aveva imposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi della Fiorentina che poi però ricorsero al Tar in via d'urgenza. I tifosi vinsero il ricorso e poterono recarsi in Brianza anche se la sconfitta a sorpresa della Fiorentina contro il Monza fanalino di coda rese amaro il viaggio.

Il divieto si è ripetuto con il Cagliari. O meglio in quel caso sono state imposte restrizioni che hanno impedito ai tifosi residenti nella provincia di Firenze di andare in Sardegna. Considerando che si è giocato a Pasquetta in tanti si sarebbero mossi per la festività ed invece hanno dovuto rinunciare.

Ai tifosi viola, restando solo a questa stagione come detto, è stata vietata la trasferta anche in Europa, in due occasioni in Conference. La Uefa, per alcuni disordini in casa del San Gallo, impose 2 trasferte senza tifosi, quelle a Cipro con l'Apoel e a Guimaraes.

Questa di Venezia sarebbe dunque la quinta volta (quarta se si considera che poi a Monza i tifosi viola furono ammessi, ma molti dovettero rinunciare perché non si erano più potuti organizzare) che la Fiorentina deve giocare senza i suoi tifosi o, in caso di restrizioni dei residenti in provincia di Firenze o in Toscana, con il tifo ridotto come se si fosse macchiato di chissà quale reato. Senza dimenticare la multa esemplare al club e la diffida alla Curva dopo lo striscione anti-Juventus esposto proprio in occasione della gara casalinga con i bianconeri.