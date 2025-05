La Curva Fiesole chiama a raccolta i tifosi domani alle 18:30: il comunicato

La Curva Fiesole chiama a raccolta i tifosi della Fiorentina in vista del ritorno della semifinale di Conference League in programma giovedì sera all'Artemio Franchi contro il Real Betis. Con una nota condivisa sui social, la parte più calda del tifo viola ha indetto un ritrovo per domani sera al piazzale della Maratona allo stadio per caricare i giocatori in vista del match decisivo di giovedì, nell'orario in cui peraltro proprio al Franchi si dovrebbero allenare i biancoverdi agli ordini di Manuel Pellegrini. Questo il messaggio della Curva Fiesole: "Spirito Guerriero. Lo abbiamo dimostrato più volte, facciamolo una volta ancora, questa città se è unita non ha paura di nessuno.

In vista della battaglia di giovedì, chiamiamo a raccolta tutta la tifoseria mercoledì 7 maggio alle 18:30 al piazzale della Maratona per caricare e sostenere i nostri ragazzi. Avanti Firenze! Avanti Fiorentina!"