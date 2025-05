La Fiorentina mette le frecce, contro il Betis in campo Dodo e Gosens

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina sottolineando come quella contro il Real Betis sia ormai diventata la partita più importante della stagione. I viola vogliono regalarsi la finale di Breslavia contro il Chelsea e farlo hanno bisogno di ribaltare il 2-1 per gli andalusi del Villamarin. Andare avanti in Europa e rimanere sul palcoscenico internazionale potrebbe incidere sul futuro di un club ambizioso che ha voglia di migliorarsi ogni anno e pure su quello di alcuni singoli.

Rispetto al match di andata la Fiorentina potrà contare su due armi in più non da poco, Kean, entrato solo nella ripresa al Villamarin per via dei pochi allenamenti sulle gambe, e Dodo, di rientro giovedì dopo l'operazione all'appendice. Il brasiliano ieri si è allenato con il gruppo ed è pronto a tornare in campo dal primo minuto in tempo record. Fasce allora che tornano a posto con il rientro di Dodo a destra e il pieno recupero, dopo i problemi durante la trasferta di Roma, di Gosens a sinistra.