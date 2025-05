Mediana, Cataldi resta in dubbio: Fagioli e Adli pronti a scendere in campo

Ultimi due giorni di lavoro per Palladino in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Real Betis in programma giovedì sera allo stadio Franchi alle ore 21:00. Il tecnico campano scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, legati soprattutto alle condizioni fisiche di alcuni singoli.

A partire da Cataldi, uscito anzitempo per un infortunio muscolare nel match di andata. L'ex Lazio, come riportato dal Corriere Fiorentino, è in forte dubbio. Al suo posto potrebbe giocare Adli al fianco di Mandragora e Fagioli. Da monitorare anche Gosens, sostituito all’intervallo contro la Roma e non al top della condizione dopo aver vomitato la notte precedente alla partita. Infine Palladino potrà contare sul ritorno in campo di Ranieri dopo la squalifica scontata in campionato contro i giallorossi.