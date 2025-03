Pepito Rossi si rivede in Kean: "Qua è rinato, si diverte. Andrei a Breslavia per la Fiorentina"

Meno uno al Pepito Day. Domani sera, ore 18 al Franchi, Giuseppe Rossi darà l'addio al calcio con una partita tra vecchie glorie davanti al pubblico di casa Fiorentina, rimasta per lui nel cuore. Come racconta oggi al Corriere dello Sport: "È tutto molto intenso ma sono emozioni belle. Penso anche a domani, quando calpesterò l'erba del Franchi. Sarà magico, molto bello tutto quello che sta succedendo. Un'ondata d'amore e di rispetto che mi rende orgoglioso. Non posso che ringraziare tutti".

Pepito che poi si proietta sul finale di stagione di questa Fiorentina: "Può fare qualcosa di importante e provare a vincere la Conference. Ci sono squadre forti con cui confrontarsi, ma se continuano così si può arrivare in fondo. E se la Fiorentina andasse in finale di Conference, andrebbe in Polonia? Certo, sarei un tifoso in più. Sarebbe bellissimo perché questa è, e sarà sempre, la mia seconda casa".

Infine una battuta su Kean, ritrovatosi in viola: "Firenze ancora una volta si conferma la piazza giusta per giocare bene, avere serenità e continuità. Qui un po' rinasci: vale per Kean, valeva per me ed è stato così per tanti. Si vede che si diverte e che sta bene ed è la cosa principale perché è sempre stato un giocatore molto forte".