Patrick Vieira sul razzismo: "Stufo di combatterlo con foto e t-shirt. Ci vuole più diversità ad alti livelli"

L'attuale allenatore del Genoa Patrick Vieira ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere della Sera in cui ha parlato sia del suo passato da giocatore sia del suo attuale ruolo di tecnico. Tra i tanti temi toccati l'ex centrocampista di Inter, Juventus e Milan si è espresso così su un argomento importante come il razzismo: "Combattiamo il razzismo con una t-shirt e una foto, mi sto stufando. Non si parla della mancata diversità in panchina, nel ruolo di direttore sportivo, tra i presidenti, nelle più grandi istituzioni come Uefa e Fifa.

C’è bisogno di più diversità anche ad alto livello. Deve partire tutto da lì".