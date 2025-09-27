Qui Pisa, Gilardino indeciso sul modulo: certo del posto Nzola in avanti

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto anche sulle scelte di formazione di Gilardino in vista del derby di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Partendo dall'attacco l'ex allenatore del Genoa si affiderà come unica punta a Nzola, lasciato a riposo contro il Torino in Coppa Italia, supportato da uno o due trequartisti. Proprio dalla sfida dell'Olimpico il quotidiano romano trae spunti importanti in vista del match contro i gigliati. Tranne Canestrelli, in campo contro i granata e in campo dal primo minuto anche domani pomeriggio a Pisa, Gilardino dovrebbe schierare contro la Fiorentina chi non ha giocato, o ha giocato di meno, a Torino.

Nel 3-5-1-1 o 3-4-2-1 di Gilardino davanti a Semper agiranno Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. In mediana, ovviamente dipenderà dal modulo scelto, ci saranno Aebischer, Akinsanmiro e Marin oppure solo due dei tre. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Leris e Tourè con uno (o due in caso di 3-4-2-1) tra Tramoni, Moreo e Lorran sulla trequarti. Di sicuro non ci sarà Stengs, che starà fuori a lungo per un problema all'osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Il calciatore è stato operato, intervento perfettamente riuscito, in Finlandia ed ha iniziato il percorso riabilitativo ma per rivederlo in campo serviranno almeno 5-6 mesi.