Una vittoria in trasferta manca da 7 mesi, Tuttosport: "Fiorentina, serve un golpe a Parma"

L'obiettivo per Paolo Vanoli e i suoi giocatori oggi non può che essere uno: tornare dal Tardini con la prima vittoria esterna in campionato che manca da 7 mesi, dal 25 maggio, 3-2 a Udine, si legge su Tuttosport. Riuscirci avrebbe un duplice significato: darebbe conferma e continuità al successo ottenuto domenica contro i friulani, il primo dopo 16 giornate, e permetterebbe di fare un altro passo in avanti nella risalita che si annuncia tutt'altro che semplice.

La necessaria ristrutturazione societaria sommata agli altrettanto necessari interventi sul mercato di gennaio (nel mirino Dragusin, Coppola, Boga, Martel) dovrà andare di pari passo per i viola con quella in campo. Motivo per cui la sfida di Parma assume una grande importanza per capire se la squadra di Vanoli, doppio ex avendo vestito le maglie di entrambi i club vincendo 4 trofei (due Coppe Italia, una Supercoppa di Lega e una Coppa Uefa), è davvero ad un punto di svolta o se il 5-1 sull'Udinese è stata un'illusione.