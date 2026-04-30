Kean in bilico. CorSport: "Ora qualcuno pretende più trasparenza"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina in edicola si occupa del futuro di Moise Kean. C’è chi lo definisce un caso, chi ne sottolinea la complessità del problema fisico, chi auspica una maggiore trasparenza nel comportamento e nella gestione. Il guaio alla tibia è un guaio vero, Kean se lo trascina da tempo, forse da prima dell’arrivo a Firenze.

Il giocatore sta cercando di risolverlo per essere ancora d’aiuto ai compagni, però nel percorso si sono aggiunte situazioni e dinamiche anche extra calcio che hanno contributo ad aumentare i dubbi. E adesso il punto in cima al programma del club per la prossima stagione è: con o senza Kean? Recuperarlo al meglio fisicamente grazie all’intervallo estivo, blindarlo e farne uno dei cardini della nuova Fiorentina, oppure aprire le porte al mercato?