Paratici ultima scelta di Commisso. Contatti telefonici nelle scorse settimane

vedi letture

La Gazzetta dello Sport prova a ricostruire quelle che saranno le dinamiche legate alla gestione della Fiorentina, dopo la morte del presidente Rocco Commisso. Le redini del club saranno prese sì dalla moglie Catherine in prima persona ma anche dal figlio Joseph, uscito di scena negli ultimi anni ma sempre presente al fianco del padre nei primi tempi.

Sul piano calcistico invece l'attualità si chiama già Fabio Paratici: è stata l'ultima scelta sportiva di Rocco. Il neo Ds arriverà il prossimo 4 febbraio ma tra lui e l'ex patron ci sono stati diversi contatti telefonici nelle settimane scorse ed è stato lo stesso Commisso a dare garanzie sulla volontà della famiglia di portare avanti il progetto. Tutto ora è in evoluzione ma la sensazione è che in casa Fiorentina ci si fosse comunque mossi già in anticipo.