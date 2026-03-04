FirenzeViola

Dal Viola Park, De Gea assente all'allenamento per motivi familiari

di Ludovico Mauro

Arrivano notizie sul conto di David De Gea dal centro sportivo della Fiorentina. Il portiere viola, capitano della squadra di Vanoli, non prenderà parte all'allenamento di oggi al centro sportivo di Bagno a Ripoli. L'estremo difensore spagnolo, infatti, non è presente al Viola Park in accordo con la società, avendo ottenuto un permesso dal club per motivi familiari. L'ex United dunque non parteciperà alla ripresa del lavoro dopo il giorno libero concesso ieri da Vanoli, a seguito della sconfitta di lunedì sera a Udine.