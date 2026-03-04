Nuovo Franchi, ripresi i lavori: prevista la posa di 14 travi, a cosa serviranno

vedi letture

Come annunciato da Palazzo Vecchio lunedì scorso, ieri sono riprese le operazioni di montaggio delle travi in acciaio dello scheletro che sorreggerà le gradinate della nuova curva Fiesole dello stadio Franchi e il Corriere Fiorentino spiega cosa aspettarsi ora. La struttura in totale prevede la posa di quattordici travi che, oltre a completare insieme alla parte in calcestruzzo armato il sostegno dei gradoni prefabbricati dove si accomoderanno i tifosi, saranno anche uno dei punti di appoggio (assieme alle colonne) della «copertura nord», che proteggerà dalle intemperie gli spalti di Fiesole, Tribuna laterale adiacente e metà Maratona.

La nuova curva (se non ci saranno intoppi sarà finita nella primavera del 2027), avrà 72 file e una capacità di 10.061 posti. Sarà meno in pendenza in confronto all’originale (per rispettare i vincoli paesaggistici) e si innalzerà dalla prossimità della linea di fondo campo. Tra la vecchia e la nuova Fiesole — lo stesso accadrà in Ferrovia — sorgeranno auditorium e spazio espositivo