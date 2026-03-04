I vecchi problemi della Fiorentina: altro che carrarmato, è un "Ditonellapiaga"
Come scrive stamani La Nazione, la sconfitta contro l'Udinese ha scosso le fondamenta della Fiorentina dando una spallata violenta alle certezze Nel primo ’vero’ spareggio, in una partita che assomigliava a uno spartiacque salvezza, l’Udinese, pur in posizione più tranquilla ma reduce da tre ko consecutivi, ha fatto vedere come devono essere affrontate gare del genere. Vale a dire: chiudersi quando si deve, dimostrarsi cinici nel momento giusto, gestire il ritmo esaltando i valori individuali.
La "testa nel carrarmato" di Paratici insomma è andata a farsi benedire, a partire da Vanoli che lunedì ha infilato una serie di errori nelle valutazioni, nelle scelte, nella lettura della gara e nel dopo partita. "Senza voler mettere il dito nella piaga - chiude il quotidiano citando una delle protagoniste di Sanremo - parlando della prestazione dei giocatori: un vero... fastidio".
