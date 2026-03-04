I vecchi problemi della Fiorentina: altro che carrarmato, è un "Ditonellapiaga"

© foto di Federico De Luca 2026
Come scrive stamani La Nazione, la sconfitta contro l'Udinese ha scosso le fondamenta della Fiorentina dando una spallata violenta alle certezze Nel primo ’vero’ spareggio, in una partita che assomigliava a uno spartiacque salvezza, l’Udinese, pur in posizione più tranquilla ma reduce da tre ko consecutivi, ha fatto vedere come devono essere affrontate gare del genere. Vale a dire: chiudersi quando si deve, dimostrarsi cinici nel momento giusto, gestire il ritmo esaltando i valori individuali.

La "testa nel carrarmato" di Paratici insomma è andata a farsi benedire, a partire da Vanoli che lunedì ha infilato una serie di errori nelle valutazioni, nelle scelte, nella lettura della gara e nel dopo partita. "Senza voler mettere il dito nella piaga  - chiude il quotidiano citando una delle protagoniste di Sanremo - parlando della prestazione dei giocatori: un vero... fastidio".