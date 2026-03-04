Contro il Parma attualmente 16.500 tifosi previsti, dato destinato a salire

Domenica la Fiorentina ospiterà il Parma al Franchi, per il momento sono previsti circa 16.500 spettatori. A riportare il dato è il Corriere dello Sport che spiega però come sia destinato a salire nei prossimi giorni.

In occasione della Giornata internazionale della donna ci sarà uno sconto del 50% sul prezzo Intero per tutte le tifose viola. Inoltre la società ha fatto sapere che verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare la recente scomparsa dell’economista fiorentino ed ex Ministro del Tesoro, il professor Piero Barucci, e dell’ex calciatore viola Rino Marchesi, che con la Fiorentina vinse due Coppe Italia (1961 e 1966), una Mitropa Cup (1966) e una Coppa delle Coppe (1961).