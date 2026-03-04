FirenzeViola Robin in maschera: Gosens pronto a tornare titolare contro il Parma

È l’ora di Robin Gosens. Il terzino viola è pronto a scendere in campo dal primo minuto domenica contro il Parma, sfruttando l’assenza di Fabiano Parisi. Quest’ultimo sarà squalificato per via dell’ammonizione subita lunedì sera a Udine sotto diffida. Quindi dovrà scontare un turno di stop per poi essere di nuovo a disposizione per la gara valida per gli ottavi di Conference League, giovedì 12, contro il Rakow. Nel frattempo servirà un sostituto.

Riecco Robin.

Che sarà appunto Gosens, il quale tornerà titolare dopo più di un mese. L’ultima volta era stata contro il Napoli il 31 gennaio, dopodiché Paolo Vanoli gli ha riservato un filotto di panchine preferendogli Parisi che già aveva consolidato il suo ruolo come esterno d’attacco. Con l’arrivo di Jack Harrison, il tecnico viola ha dato continuità alla soluzione Parisi-terzino ed Harrison-esterno. A discapito di Gosens che si è pian piano eclissato.

Appartentenza.

Tra l’altro il classe ’94 tedesco avrebbe potuto fare le valigie a gennaio in direzione Premier League. Lo aveva cercato il Nottingham Forest, sennonché lui stesso ha spinto per rimanere a Firenze così da non abbandonare la nave nel momento del bisogno. Ora è pronto a riprendersi il posto con la mascherina protettiva al volto per via del colpo incassato contro il Pisa. Domenica al Franchi la Fiorentina farà affidamento alla leadership di Gosens.