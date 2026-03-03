Cecchi: "Autostrada per la salvezza tornata mulattiera. Riecco i tempi del piolismo"

Stefano Cecchi su La Nazione come di consueto analizza il momento della Fiorentina, scrivendo: "Come con un vecchio capotto dimenticato e poi ritrovato nell’armadio, la Fiorentina sceglie a sorpresa di indossare ad Udine quel 3-5-2 dismesso per pochezza di gioco e di risultati. E’ solo un caso se, con la ricomparsa del vecchio abito, siano ricomparsi anche i vecchi difetti della squadra? Chissà. Certo è che in Friuli la squadra viola è apparsa senza idee, senza velocità, senza nerbo come nei tempi bui del piolismo". Da ieri la strada per la salvezza che si era fatta autostrada è tornata una mulattiera, aggiunge il giornalista.