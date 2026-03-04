Vanoli sotto processo. La domanda che tormenta i tifosi della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola riporta la domanda che tormenta i tifosi della Fiorentina fin dal momento in cui hanno visto la formazione scelta da Vanoli contro l'Udinese: perché? Nessuno ha dato risposta al perché il tecnico abbia deciso di cambiare schieramento iniziale quando le cose andavano bene, oppure di mettere in campo Rugani, o ancora di non cambiare a partita in corso.

Anzi, le parole del post hanno mostrato un'ulteriore spaccatura tra l'allenatore e i giocatori almeno nelle dichiarazioni. Qualche spiffero dal Viola Park - riporta il quotidiano - racconta di una soluzione (il ritorno al 3-5-2) praticamente mai provata e decisa, all’ultimo, sabato sera, una scelta condivisa dalla società ma presa da Vanoli in prima persona.