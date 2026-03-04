La Fiorentina lancia il "Pack 2 gare": i biglietti sia per il Parma che per l'Inter

Oggi alle 16:26Primo Piano
di Redazione FV

Per i tifosi che fossero intenzionati ad acquistare i biglietti per Fiorentina-Parma, c'è l'opportunità di prendere insieme anche il tagliando per la gara con l'Inter di due domenica dopo. Lo ha annunciato la stessa società viola tramite una Instagram Story, pubblicata poche ore sul profilo ufficiale del club.

L'iniziativa dà la possibilità di comprare in una sola occasione - col pacchetto "Pack 2 gare" - il biglietto per l'imminente gara di domenica pomeriggio al Franchi contro i ducali e quella contro i nerazzurri di domenica 22 marzo, l'ultima prima della sosta. Questa l'immagine con link in sovrimpressione: