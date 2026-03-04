Social
De Gea festeggia il compleanno della figlia: "Papà sarà sempre qui con te"
Alla ripresa degli allenamenti, la notizia più pesante e proveniente dal Viola Park è l'assenza di David De Gea. Il portiere della Fiorentina non è infatti presente all'allenamento per motivi familiari, avendo ottenuto un permesso dal club, mentre pochi minuti fa lo stesso giocatore ha postato una foto sui propri canali social che lo ritrae con la piccola figlia. "Buon compleanno bambina mia.
Papà sarà sempre qui a giocare con te. TI AMO", il messaggio dello spagnolo sul profilo Instagram, in cui si ritrae assieme alla figlia, con cui gioca e scherza. Questo il post:
