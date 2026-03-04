Franchi, in caso di sconfitta col Parma pronta la contestazione della Curva

Possibile contestazione in caso di sconfitta della Fiorentina contro il Parma? Secondo quanto scrive l'edizione di Firenze di Repubblica, il settore ospiti viola chiuso lunedì sera a Udine ha evitato manifestazioni di dissenso a fine partita ma sui social è montata la rabbia per la prestazione, mischiata alla rassegnazione per un’annata maledetta. Domenica pomeriggio al Franchi dalla curva e dal pubblico non mancherà sostegno nei novanta minuti — dettato dall’importanza della partita e dalla posizione in classifica — ma in caso di risultato negativo scatterà una nuova, pesante, contestazione.