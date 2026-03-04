I bookmakers consolano la Fiorentina. Col Parma ritorno a 4 con Gosens?

vedi letture

Il giorno dopo l’avvilente sconfitta della Fiorentina in casa dell’Udinese, la quota salvezza per gli scommettitori è rimasta invariata, con Lecce e Cremonese ancora favorite per salutare la Serie A insieme a Pisa e Verona. Come sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, una magra consolazione per i tifosi viola e per tutto il mondo gigliato che è ancora impantanato nella lotta per non retrocedere. "Menomale che ci sono i bookmarkers", scrive la rosea.

Squadra e allenatore sono finite nel mirino—anche se la società ha ribadito la fiducia in Paolo Vanoli — per atteggiamento e scelte, con un particolare focus sulla difesa, il reparto più in difficoltà. Le assenze di Dodo e Solomon non bastano per giustificare il cambio di modulo. Domenica col Parma rientrerà Dodo dopo la squalifica, ma Vanoli perderà Parisi e non recupererà Solomon. Probabile comunque il ritorno della difesa a quattro con Gosens terzino.