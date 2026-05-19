Non c'è fretta di decidere il futuro di Vanoli, Tuttosport: "Più dubbi che certezze in società"

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Nonostante l' opzione per la riconferma di Paolo Vanoli scada il 30 maggio la Fiorentina non ha fretta di decidere il futuro del proprio tecnico e si sta prendendo tutto il tempo necessario prima di una decisione definitiva. Ad oggi, riporta stamani Tuttosport, le percentuali sono 50 e 50: non è scontato che l'ex tecnico del Torino resti, pur riconoscendone i meriti nella salvezza di una squadra che a novembre era ultima con 4 punti, però non va accantonata del tutto l'ipotesi di una sua permanenza che fino a poco tempo fa pareva difficile.

Certo, alla luce di quell'opzione che la società avrebbe potuto già esercitare, più passano i giorni più lievita la sensazione, in attesa dell'incontro che chiarirà tutto all'indomani della gara di venerdì con l'Atalanta o a inizio della prossima settimana, che i dubbi all'interno del club siano più delle convinzioni. Per questo l'agente di Vanoli, Andrea D'Amico, ha parlato del proprio assistito in chiave Napoli per il post Conte e sempre per questo non si placano le voci su Fabio Grosso e Daniele De Rossi, Oliver Glasner e Andani Iraola, o su un 'mister X' che potrebbe avere in serbo Fabio Paratici.