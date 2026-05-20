FirenzeViola Confronto Fiorentina-Vanoli la priorità, 3-4 le alternative: il borsino per la panchina viola

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Due giorni all'ultima partita stagionale della Fiorentina, qualcun altro per conoscere il futuro di Paolo Vanoli e della prossima panchina viola. La fretta ormai non serve, non c'è un appuntamento fissato ma di sicuro prima c'è da chiudere una stagione difficile per poi sedersi a tavolino con il tecnico Vanoli e capire i margini per proseguire insieme. Tanto che oggi sia il direttore generale Ferrari che Paratici sono impegnati in Umbria, dove vengono scoperti i 100 talenti che concorreranno per il premio Golden Boy. Se ne riparlerà dopo l'Atalanta.

Percentuali basse ma priorità è sedersi con Vanoli

Le percentuali che le due parti proseguano insieme non sono alte ma la priorità è appunto prendere una decisione insieme a Vanoli, nel rispetto del tecnico innanzitutto e per cercare di capire se le idee per il futuro collimano. Dirsi addio dopo una stagione così sofferta ma nel rispetto reciproco appunto non sarebbe un problema, con il tecnico che si è rilanciato grazie alla cavalcata fatta per salvare la Fiorentina in questo 2026. Momenti di difficoltà nel percorso di Vanoli ci sono stati, all'inizio in particolare, tanto che avrebbe voluto dimettersi quando i risultati non arrivavano, ma la dirigenza lo ha sempre protetto dandogli fiducia.

3-4 alternative: il borsino

Nel caso di addio, la Fiorentina ha al vaglio 3-4 alternative che però al momento non sono libere e dunque chiudere la stagione è una necessità di tutti prima di parlare con i rispettivi club, passo fondamentale per intavolare poi un discorso. I nomi sono più o meno noti. A partire da Fabio Grosso (stasera nello stesso posto - Solomeo - dei dirigenti viola). Nella lista anche De Rossi e Iraola oltre ad un quarto nome, il famoso mister X di qualsiasi lista. Con Sarri destinato ad altri lidi, depennati anche Tedesco e Cuesta accostati nelle scorse ore.