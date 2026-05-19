La Fiorentina non riscatterà Rugani, La Nazione: "Il rapporto è destinato ad interrompersi"

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Daniele Rugani e la Fiorentina, un matrimonio destinato a interrompersi dopo soli sei mesi. Il difensore arrivato in viola a gennaio dalla Juventus in prestito non raggiungerà infatti le condizioni previste per il riscatto automatico inserito nell'accordo tra i due club e, salvo ribaltoni, a fine campionato farà ritorno a Torino.

Questo è quanto riportato stamani da La Nazione, che sottolinea come il centrale, utilizzato a corrente alternata, non è riuscito a trovare continuità nelle gerarchie della Fiorentina e ha collezionato un numero di presenze inferiore rispetto a quelle necessarie per far scattare l'obbligo di riscatto concordato. Un accordo che prevedeva l'acquisto del classe '94 al raggiungimento di 5 presenze da almeno 45' in Serie A al costo di 2 milioni di euro (al massimo Rugani ne potrà fare 4).