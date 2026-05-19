Di Gennaro: "Se non si riesce ad arrivare a un top come Sarri è giusto confermare Vanoli"

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Antonio Di Gennaro, ex giocatore anche della Fiorentina ed attuale opinionista tv, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino nel corso della quale ha parlato anche del futuro della panchina viola e del destino di Paolo Vanoli: "Paolo va ringraziato, senza dimenticare tra l’altro che anche in passato ha fatto bene. In Russia ha ottenuto risultati, a Venezia prima li ha salvati e poi li ha portati in serie A e anche a Torino ha fatto il suo. Per il futuro dipende tutto da quali sono i programmi.

Certo è che a Firenze, ma in generale in Italia, va ridata centralità alla figura dell’allenatore". Sul fatto che Vanoli possa essere la figura da cui ripartire Di Gennaro ha poi aggiunto: "Per me sì. Se si trova un allenatore di primissimo livello, penso per esempio a Sarri, allora potrebbe anche avere un senso cambiare altrimenti si può ripartire con Vanoli che conosce già il gruppo, la società, e se ha ottenuto questi risultati con una squadra non costruita da lui potrebbe far meglio potendo programmare».