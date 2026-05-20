Paratici e Vanoli pronti al confronto, CorSport: "Ecco da chi si riparte"

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Il Corriere dello Sport - Stadio propone una Fiorentina ancora tutta da costruire, con Fabio Paratici pronto a confrontarsi con Paolo Vanoli per capire se proseguire insieme il progetto viola. L’allenatore vorrebbe restare a Firenze con maggiori ambizioni e una squadra modellata fin dall’inizio, ma l’intesa definitiva non è ancora stata trovata. In caso di rottura, il nome alternativo resta quello di Fabio Grosso.

Sul mercato si pensa a un rinnovamento importante, soprattutto in difesa, anche se il club vuole mantenere una solida ossatura italiana. De Gea ha confermato la volontà di restare, mentre Ranieri e Pongracic sembrano destinati alla permanenza. Restano invece da chiarire le posizioni di Dodò, Gosens e Fortini, con Rugani che ritorna alla Juventus. A centrocampo la Fiorentina vuole ripartire da Fagioli, Mandragora, Ndour e Parisi, con Fazzini possibile rinforzo. In attacco sono in bilico Solomon e Harrison, mentre il futuro di Kean e Gudmundsson rappresenta il vero nodo del mercato viola.

