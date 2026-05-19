Viviano sicuro: "Cambierei allenatore e strada. Non mi convincono i nomi stranieri"

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Emiliano Viviano, ex portiere viola che domani come ogni mercoledì sarà presente a Radio FirenzeViola nella trasmissione "Uno di noi", ha parlato oggi al Corriere Fiorentino esprimendosi sul futuro della panchina della Fiorentina: "Io cambierei. Ma non cambierei solo l’allenatore, cambierei strada. A me come nome piace tantissimo Daniele De Rossi. Voto per lui senza alcun dubbio. Non sbaglia una parola, ha esperienza, carisma e voglia di emergere. In più, ne sono certo, tra lui e i fiorentini scoccherebbe la scintilla subito.

Noi abbiamo bisogno di uno come lui, Firenze deve tornare ad accendersi". Sulle possibili piste estere invece Viviano ha aggiunto: "Iraola è sicuramente un allenatore preparato, ma in generale sono dubbioso sui tecnici che arrivano in Italia dall’estero. È il tempo di adattamento a lasciarmi perplesso, il nostro campionato da tempo non è il migliore d’Europa ma resta molto particolare". Su Vanoli infine ha chiosato: "Vanoli va ringraziato. Ha preso una squadra e l’ha fatta reagire. Si è salvato con la coda (abbondantemente, ndr) come si dice dalle mie parti e ci ha messo pure la ciliegina della vittoria sulla Juventus. Bravo".