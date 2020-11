PANCHINA, Da Sarri a D'Aversa, tutto è possibile

Il tonfo di Roma ha riacceso i riflettori su Beppe Iachini, il cui posto sulla panchina della Fiorentina è tutt'altro che saldo. La Nazione prova a fare un punto su quelle che sono le manovre della società viola in caso di esonero dell'attuale tecnico, il secondo a libro paga oltre Montella. La sfida contro il Parma sarà delicatissima, nel caso non andasse bene i movimenti viola andrebbero sui tecnici già sondati nelle scorse settimane: dall'idea Sarri, a quella Spalletti (altamente improbabile però al momento) passando per Mazzarri, la cui candidatura starebbe prendendo corpo, e D'Aversa, tecnico che la scorsa estate ha lasciato il Parma.