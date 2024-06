PALLADINO, La tesi a Coverciano: ampiezza parola chiave

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per capire ancora meglio il gioco di Raffaele Palladino, La Gazzetta dello Sport è andata a pescare la tesi scritta al corso UEFA Pro di Coverciano 2022-2023 in cui il tecnico della Fiorentina scrive: «In termini di modulo, ho deciso di costruire dei concetti schierando inizialmente la squadra con un

"sistema base" 1-3-4-2-1, ma ritengo di non dovermi soffermare su un unico modulo in fase di possesso andiamo alla ricerca di una costruzione bassa, andando ad abbassare un quarto di centrocampo e un difensore laterale che diventano i due terzini; nella costruzione cerco di dare molta libertà in fase d'impostazione ai difensori laterali che devono avere delle attitudini di regia. La parola chiave è "ampiezza", sia nella prima fase di costruzione

che nell'attacco dell'ultimo terzo di campo.

E bisogna saper sfruttare al massimo le catene laterali e le combinazioni tra difensori laterali, centrocampisti esterni e trequarti alle spalle del centravanti».