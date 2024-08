PALLADINO, La sua rivoluzione tattica parte dalla difesa

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

È una Fiorentina che sta cambiando pelle, scrive stamani La Repubblica (Firenze) e non soltanto per la questione modulo: dal 4-2-3-1 di Italiano al 3-4-2-1 attuale. Per il quotidiano quella di Palladino è una piccola essenziale rivoluzione che parte prima da una filosofia di gioco, passa per il suo spirito di adattamento e arriva alla questione tattica.

La difesa, nella concezione del tecnico, assume un ruolo determinante perché in fase di impostazione è quella che si occupa di ripartire. L’obiettivo è quello di attrarre l’avversario fino all’altezza della propria area di rigore per poi liberare rapidamente il pallone ricercando l’ampiezza o andando in verticale.