PALLADINO, Contro il toro Adli e Mandragora in mediana

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola, Raffaele Palladino ha in mente di schierare i migliori oggi contro il Torino. In campionato lo schema di base è sempre il solito, 4-2-3-1, e gli interpreti, al netto degli infortuni come quello occorso a Danilo Cataldi, pure. Solamente l'ex Lazio, Pongracic e Gudmundsson, che probabilmente rivedremo dopo la sosta, sono ai box, per il resto tutti abili e arruolabili, anche Kean e Comuzzo. Proprio il giovane difensore friulano andrà a prendere il posto di Martinez Quarta nel reparto arretrato gigliato che negli altri tre interpreti più il portiere rimarrà il medesimo di quello visto a Genova con Dodo a destra, Ranieri in mezzo, insieme a Comuzzo, e Gosens a sinistra.

In mediana, visto il forfait di Cataldi, accanto ad Adli ci sarà uno tra Mandragora e Richardson. Sono in rialzo le quotazioni del numero 8 giglaito che, dopo l'infortunio al menisco del ginocchio sinistro del 3 ottobre, è pronto a tornare titolare in campionato. Pochi dubbi in avanti, a supportare Kean ci sarà il trio composto da Colpani, a destra, Beltran, da trequartista, e Bove a sinistra.