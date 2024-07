PADOVANI, Rispunta l'opzione nel 2025 durante il restyling

Un caffè informale a Palazzo Vecchio e un incontro definito "cordiale" per conoscersi e provare a far ripartire il dialogo sulla questione stadio. Come riporta il Corriere Fiorentino, ieri mattina la sindaca Sara Funaro ha ricevuto il d.g. viola Alessandro Ferrari, che da tempo aspettava una telefonata per ribadire le perplessità della Fiorentina in tema restyling: dove sarà sistemato il settore ospiti coi lavori in corso? Quale sarà la capienza dello stadio nel prossimo campionato che parte tra meno di un mese? E dove andrà a giocare la squadra dall’anno prossimo? La diplomazia è al lavoro e ci saranno altri incontri tecnici nei prossimi giorni in attesa della decisione del Tribunale di Firenze in merito al ricorso della Fiorentina.

Uno degli argomenti principali è stato anche quello relativo a dove giocherà la Fiorentina ed è riemersa l'ipotesi dello stadio del rugby Padovani, che sarà restaurato con soldi pubblici anche se mancano 5 milioni per coprire l'intera spesa: Commisso si è sempre detto non interessato al Padovani (troppo piccolo per i viola) e tantomeno a metterci soldi, resterebbe allora la strada del cosiddetto «naming rights», ovvero il diritto di denominazione da parte di un eventuale sponsor. La partita, al momento, resta ancora tutta da giocare. Ma i protagonisti, se non altro, sono tornati in campo.