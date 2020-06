P. VECCHIO, Il commento: "Franchi priorità dei tifosi"

Niente commenti e dichiarazioni ufficiali da Palazzo Vecchio dopo la manifestazione di ieri, riporta oggi Repubblica. "La nostra linea è chiara, si lavora per il Franchi" è il messaggio che passa dagli ambienti più vicini al sindaco. Eppure il giudizio che passa è più disteso di quello temuto: "Segnale non ostile, la priorità dei tifosi pare essere il Franchi" si analizza. Dietro la maschera però il brivido sfiora il Comune, non soltanto perché la nuova base del tifo viola ha mostrato di essere sedotta dall'idea di Campi Bisenzio, quanto piuttosto dai margini ristretti della scommessa sul Franchi. A luglio l'emendamento al Dl semplificazione è atteso in Parlamento: basterà per far costruire a Rocco Commisso il suo progetto?