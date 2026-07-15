Ndour: "Ringrazio Paratici per la fiducia, Firenze scelta giusta. Grosso ha idee molto propositive"

Ndour: "Ringrazio Paratici per la fiducia, Firenze scelta giusta. Grosso ha idee molto propositive"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale, oltre a toccare temi relativi al suo passato e alla sua crescita nel mondo del calcio, ha parlato anche del presente della sua Fiorentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Che effetto fa sapere che in un’estate di grandi cambiamenti lei è un punto fermo della Viola? «Mi rende orgoglioso. Ringrazio Paratici per la fiducia, è la conferma che Firenze è la scelta giusta".

Che voto si darebbe dopo l’ultima stagione? "Non più di 6-6,5,perché la squadra viene prima di tutto e non abbiamo fatto bene".

Ha avuto davvero paura di retrocedere? "Non ho mai pensato che non ce l’avremmo fatta ma la situazione era drammatica: eravamo forti ma ultimi.Col cambio di modulo c’è stata la svolta".

Dove si sente più a suo agio in campo? "Mezzala nel 4-3-3,destra o sinistra è uguale».

Che impressione le ha fatto Grosso? "Non abbiamo ancora parlato in privato, ma è giovane e ha idee molto propositive. Dobbiamo seguirlo e fare bene. Siamo una squadra giovane, vogliamo costruire qualcosa di bello a lungo termine"