Orlando: "Centrocampo non forte come l'anno scorso. Fagioli lo avvicinerei alle punte"

vedi letture

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del centrocampo viola: “Senza esterni offensivi in rosa, non vedo altre soluzioni se non avvicinarsi a quello che ha fatto Raffaele Palladino nel corso della passata stagione. Il fatto è che, per me, questo reparto non è forte come lo scorso anno, quando c’erano Adli e Cataldi.”

Su Fagioli: “Non lo vedo in alcun modo vertice basso perché non è il suo ruolo ideale. Se è libero di testa ed è tranquillo, l’idea di avvicinarlo alle punte è una possibilità.”

E infine su Gudmundsson: “Nessuno lo può aiutare, deve cercare la soluzione in se stesso, perché pure il pubblico lo ha sempre supportato e gli allenatori gli hanno dato fiducia. Se Pioli ci crede, deve lasciarlo in campo per 90 minuti.”