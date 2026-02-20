Ranking Uefa, la vittoria della Fiorentina avvicina l'Italia al 5° posto Champions
La vittoria di ieri in Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia per 3-0 non ha rappresentato una notizia positiva solo per l'ambiente viola ma, unita alla vittoria nel pomeriggio del Bologna per 1-0 in casa del Brann, ha portato dei vantaggi in termini di punteggio nel Ranking Uefa a tutto il sistema calcio italiano. La nostra nazione infatti, dopo le sconfitte di Inter, Juventus e Atalanta in Champions League, grazie alle vittorie in Europa League e in Conference League ha accorciato in classifica nell'ottica dell'ottenimento del 5° posto in Champions in questa stagione. Ecco la classifica aggiornata:
RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026
1. Inghilterra 21.513 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Germania 16.785 (6 su 7)
--- --- --- --- ---
3. Portogallo 16.600 (4 su 5)
4. Spagna 16.156 (6 su 8)
5. Italia 16.071 (6 su 7)
6. Polonia 14.125 (3 su 4)
7. Francia 14.035 (5 su 7)
8. Grecia 12.300 (3 su 5)
9. Cipro 11.906 (2 su 4)
10. Danimarca 11.750 (1 su 4)
