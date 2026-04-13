Occhio alle fasce: per la Nazione il duello chiave è Dodo-Nuno Tavares

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Era stato uno scontro decisivo anche nella gara dello scorso anno, con Dodo che guadagnò un rigore a dir poco discutibile per un'entrata di Nuno Tavares. La sfida tra il brasiliano e il portoghese si ripeterà stasera e secondo la Nazione è questo il duello decisivo per Fiorentina-Lazio di stasera: sulla carta, per caratteristiche, è un duello a tutto gas quello sulla corsia destra della Fiorentina. Da una parte il brasiliano Dodo (squalificato in coppa e dunque sicuro titolare), dall’altra Nuno Tavares, treno nella scorsa stagione ma molto altalenante in quella attuale.

Da re degli assist a non fornirne nemmeno uno in questa Serie A è stato un attimo, per la disperazione di tanti fantallenatori che avevano puntato su di lui. In ogni caso sarà titolare e sfiderà l’esterno della Fiorentina, chiamato a reagire dopo la notte da incubo al Selhurst Park. ‘Domi’ resta però fondamentale nello scacchiere di Vanoli.