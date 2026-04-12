Franchi tiepido, domani solo in 17mila. Tifosi delusi dalla figura di Londra
"Il Franchi resta tiepido. I riflessi della coppa frenano le prevendite", è uno dei titoli che si legge stamani tra le colonne sportive de La Nazione. Il riferimento va agli spettatori attesi domani sera al Franchi per Fiorentina-Lazio, ad oggi circa 17mila. Pochi, un numero lontano dal pienone nei big match e per il quotidiano locale, c'entra anche e soprattutto la brutta figura col Crystal Palace di pochi giorni fa. L’appuntamento europeo ha lasciato il segno, anche se la priorità è sempre stata per tutti la salvezza. E da questo punto di vista la Fiorentina può sfruttare il ko della Cremonese a Cagliari per scavare un solco pressoché definitivo.
Lo stadio spingerà la squadra di Vanoli anche se - come detto - non sarà gremito in ogni ordine di posto. C’è tempo per gonfiare il dato dei presenti, ma non si arriverà verosimilmente a quota ventimila. L’obiettivo può essere quello di evitare il record negativo della stagione, che appartiene al match del 2 novembre contro il Lecce (18.184 spettatori). Non scontato, ma possibile. Si riparte dai cori di frustrazione del settore ospiti del Selhurst Park. I tifosi si aspettano una reazione. Se passare il turno giovedì sarà una missione quasi impossibile, la sfida contro la Lazio (in campionato senza più obiettivi) somiglia a un match point salvezza da non fallire. In caso contrario il Franchi tornerà a farsi sentire al fischio finale.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati