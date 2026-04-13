Fiorentina in campo per dar continuità ai punti fatti nel 2026: ecco il dato

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Se non ci fosse stato quel Crystal Palace 3 Fiorentina 0 e uno guardasse solo i risultati direbbe che la Fiorentina arriva alla sfida di campionato contro la Lazio in un ottimo momento. Con otto punti conquistati nelle ultime quattro giornate in Serie A, con ventitré punti fatti sui trentadue totali messi in palio da quando il campionato ha salutato il 2025 per entrare nel 2026, con due vittorie di fila in trasferta dentro questi otto punti che hanno avuto un effetto trascinante sulla rincorsa in classifica.

Ci arriva con cinque punti sulla zona retrocessione. Tutto questo viene scritto dal Corriere dello Sport, che poi sottolinea l'importanza della gara di stasera. il saldo è tornato ad essere positivo contro i biancocelesti per la Fiorentina (non perde da quattro gare, due vittorie nelle ultime due al Franchi) dopo essere stato altamente negativo nel periodo pre e post Covid, e anche se la squadra di Sarri ha più la testa alla Coppa Italia che al campionato, la Lazio rimane un avversario molto complicato.



