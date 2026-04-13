Pure la Lazio è in emergenza: ecco tutte le assenze di stasera

>Se è vero che la Fiorentina è alle prese con tante assenze e calciatori fondamentali non al meglio, anche la Lazio è in emergenza, tra rientri parziali come quello di Zaccagni, destinato alla panchina, e nuovi stop per Marusic e Maldini che si aggiungono alle assenze di Gila, Rovella, Provedel e Gigot, con una formazione quindi rimaneggiata: lo scrive la Gazzetta dello Sport, che poi prova a sciogliere qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri; in difesa torna Lazzari, a centrocampo spazio a Cataldi, Taylor e Basic che non gioca da due mesi, mentre in attacco possibile tridente inedito con Dia centravanti e Cancellieri e Noslin sulle fasce al posto di Isaksen e Pedro, nel tentativo di dare più incisività a un reparto che fatica soprattutto in trasferta.