"Salvezza senza Kean. In dubbio anche Brescianini": l'apertura della Gazzetta di oggi

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Nel presentare Fiorentina-Lazio di stasera la Gazzetta dello Sport scrive "Salvezza senza Moise" anticipando di fatto la più che probabile assenza del centravanti viola stasera.

Un match point in piena emergenza: la partita con la Lazio è diventata per la Fiorentina un’occasione per allungare sulla salvezza e, dopo le sconfitte di Cremonese e Lecce, una vittoria al Franchi porterebbe la Viola a +8 sulla zona rossa a sei giornate dalla fine, ma la squadra di Paolo Vanoli arriva con gli uomini contati, in condizioni peggiori rispetto all’andata dei quarti di Conference, con gli squalificati Fagioli e Gudmundsson che si aggiungono a una lunga lista di acciaccati; dalla rifinitura emerge il solo Solomon recuperato almeno per la panchina (non gioca da fine febbraio), mentre Kean, Parisi, Fortini e Brescianini restano in dubbio, con il rischio di avere fino a sei indisponibili e un attacco e centrocampo decimati, pesantissima soprattutto l’assenza di Kean ancora alle prese con un dolore alla tibia che verrà valutato solo all’ultimo ma con pochissime speranze di convocazione, scrive la rosea, che davanti punta su Roberto Piccoli.