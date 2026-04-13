Report medico: ecco come le condizioni di Kean, Parisi, Brescianini e Fortini
A poche ore dalla sfida contro la Lazio, la Fiorentina ha fatto il punto della situazione a proposito dei quattro giocatori infortunati che non potranno prendere parte alla sfida di questa sera contro i biancocelesti. Il caso più noto è quello di Moise Kean, alle prese con la consueta problematica alla tibia. Un fastidio che continua a richiedere gestione e prudenza, impedendogli di essere a disposizione per la gara di questa sera.
Situazione diversa per Marco Brescianini, fermato da un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Un problema che necessita di qualche giorno di recupero per evitare ricadute, rendendo inevitabile il suo forfait. Out anche Fabiano Parisi, alle prese con un edema osseo al piede destro: una condizione più delicata, che richiede tempi di recupero meno prevedibili e un’attenta gestione del carico.
Arrivano invece segnali incoraggianti per Niccolò Fortini, che sta smaltendo una sindrome retto-adduttoria ed è ormai vicino al rientro in gruppo. Il suo recupero potrebbe rappresentare una risorsa importante già nelle prossime uscite.
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