Poesio: "I calciatori giocano per timbrare e sperare in un compratore"
Così il giornalista Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino dopo Losanna-Fiorentina: “Ormai non conta più nemmeno il valore degli avversari. La Fiorentina fa tutto da sola, ha la capacità di perdere ovunque e contro chiunque, ed è riuscita in quello che sembrava un compito impossibile: far apparire perfino la Conference una competizione di un livello troppo superiore alle proprie forze. Un trionfo al contrario insomma, per un gruppo di giocatori che, ormai è evidente, vanno in campo solo per timbrare il cartellino nella speranza che a gennaio arrivi qualcuno a portarli via dalla melma in cui hanno immerso la Fiorentina”.
FirenzeViolaContatto fra Mutu e Prandelli: pronti a rimettersi in gioco per salvare i viola. Coinvolto anche Frey, ecco quali sarebbero i ruoli
FirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquistidi Luca Calamai
1 Un’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
2 Vanoli in conferenza: "La formazione iniziale ha dato un segnale sbagliato ai giocatori, li ho messi in difficoltà"
4 La Fiorentina si scansa contro il Losanna e pensa solo all'Udinese. L'ennesima offesa di una stagione disastrosa
FirenzeViolaI nostri appelli inascoltati, una consapevolezza che non c’è e nessun passo indietro dei responsabili: la Fiorentina non ha più la minima credibilità
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
