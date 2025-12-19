Poesio: "I calciatori giocano per timbrare e sperare in un compratore"

Oggi alle 11:13Primo Piano
di Redazione FV

Così il giornalista Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino dopo Losanna-Fiorentina: “Ormai non conta più nemmeno il valore degli avversari. La Fiorentina fa tutto da sola, ha la capacità di perdere ovunque e contro chiunque, ed è riuscita in quello che sembrava un compito impossibile: far apparire perfino la Conference una competizione di un livello troppo superiore alle proprie forze. Un trionfo al contrario insomma, per un gruppo di giocatori che, ormai è evidente, vanno in campo solo per timbrare il cartellino nella speranza che a gennaio arrivi qualcuno a portarli via dalla melma in cui hanno immerso la Fiorentina”.