O'Riley, la Juventus strappa il sì del giocatore. Ora trattativa col Brighton

Matt O’Riley nell’estate 2024 era stato un obiettivo concreto dell'Atalanta, ma il mancato accordo tra la Dea e il Celtic fece sfumare tutto. Poi il passaggio al Brighton e l’addio al sogno italiano, che però potrebbe diventare realtà solo con un anno di ritardo: come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il centrocampista danese è entrato nei radar della Juventus che ha già strappato il sì del calciatore e ora dovrà trattare con il Brighton per portarlo alla corte di Tudor.

Gli inglesi avevano investito 25 milioni per lui, ma non hanno chiuso le porte alla formula del prestito con diritto di riscatto, che la Juve preferisce per ragioni economiche. Il profilo convince Igor Tudor. Classe 2000, O’Riley è un centrocampista tecnico, mancino, abile negli inserimenti e dotato di visione e duttilità. Per questo nelle scorse settimane era entrato anche nel mirino della Fiorentina che poi ha virato su altri obiettivi.