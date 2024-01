NZOLA, Vuole restare a Firenze nonostante le offerte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sul fronte prima punta tutto ruota intorno al futuro di M'Bala Nzola, scrive stamani La Nazione. La volontà dell'attaccante, al momento, è quella di rimanere a Firenze ma la Fiorentina si sta comunque guardando intorno, anche se per l’angolano sono arrivate solo richieste di prestito. Dal Cagliari, dalla Salernitana e pure dal Genoa. Valutazioni in corso, anche perché circolano con forza nomi di eventuali sostituti.

Il primo è quello di Kean, che la Juventus vuole mandare a giocare per provare a fargli conquistare l’Europeo. Discorso aperto anche per Dia (lui però sarebbe disponibile solo a febbraio) e intreccio che si ripete con l’ex Spezia (si è parlato di uno scambio di prestiti). Infine Belotti, che continua a circolare come possibile alternativa se la Roma decidesse di cederlo.