NZOLA, Va in cerca di continuità. E l'Empoli gli porta bene

Mbala Nzola è a caccia del bis. Dopo essersi sbloccato nell'ultima gara interna di campionato contro il Cagliari, l'angolano mette nel mirino l'Empoli per trovare il secondo gol in maglia viola. Il Corriere dello Sport analizza i numeri dell'angolano, utilizzato finora per 661 minuti in stagione. 501' in campionato, in cui ha segnato un gol: adesso Nzola ha bisogno di un cambio di passo in zona realizzativa per cercare di eguagliare quanto meno il record dell'anno scorso (15 centri con lo Spezia).

Uno di questi, il primo, segnato proprio contro l'Empoli. Da lì partì l'ottima stagione dell'angolano, macchiata nel finale solo dai guai fisici che hanno in parte condizionato la retrocessione del suo Spezia. La speranza è che come l'anno scorso, Empli sia un nuovo inizio.

